«ДНР» сообщила о 319 новых случаях коронавируса. 11 пациентов умерли

За минувшие сутки «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 319 новых случаев коронавируса и 11 смертей среди заболевших ранее.



По состоянию на 31 июля, коронавирус в отдельных районах Донецкой области диагностировали у 48 159 человек. С полным выздоровлением выписали 40 293 пациента, 3 610 заболевших скончались.



За сутки выявлено 151 случай пневмоний, на 23 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 114. Всего на лечении 1663 пациента с пневмониями, из них 718 на кислородной поддержке (+48 за сутки).



Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2111 пациентов, ранее переболевший Covid-19.



У властей Украины нет данных об эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях.