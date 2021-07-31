Штаб: Боевики дистанционно заминировали участки возле Зайцево и Южное

Боевики дистанционно заминировали несколько участков возле подконтрольных Украине населенных пунктов Зайцево и Южное. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



«28 и 29 июля пророссийские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участков местности вблизи населенных пунктов Зайцево и Южное, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории», — говорится в сообщении.



Отмечается, что украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и проинформирована миссия ОБСЕ.



«Такие действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям», — подчеркнули в штабе.