В Луганской области выявили 27 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Так, шесть новых случаев выявили в Станице Луганской, по четыре в Лисичанске и Сватово, по три в Северодонецке, Попасной, Старобельске, по одному в Беловодске, Марковке, Меловом, Новоайдаре.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 152 человек. Из них выздоровели — 25 807 (17 за минувшие сутки), лечатся — 373, умерли 972 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 13,1 (при пороговом 60).