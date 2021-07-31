В Украину привезли еще 1,5 миллиона доз вакцины CoronaVac

Партию вакцины CoronaVac в количестве 1,5 миллиона доз доставили в Украину. Всего страна получила уже почти 12 миллионов доз разных вакцин против коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.



«На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыли 11 929 056 доз вакцин. А это значит что к концу лета мы точно имеем чем сделать обещанные 10 млн прививок», – отметил Ляшко.



Он уточнил, что из этих вакцин:

4 137 500 доз предоставлены в рамках инициативы COVAX;

153 600 доз – гуманитарная помощь от стран ЕС;

7 637 956 доз приобретены за средства государственного бюджета.

«Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1 500 000 доз этой вакцины», – перечислил министр.



Он добавил, что сейчас полный курс иммунизации вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и других, проверить полный список можно здесь.



«Вакцины распределяются в регионы без задержек на нацскладе, а те, что требуют условий ультрахолодовой цепи, доставляются уже на следующий день после прибытия в страну. Во-первых, это экономит государственные расходы на логистику и хранение, во-вторых – вакцины должны работать и защищать граждан от коронавируса», – пояснил Ляшко.



По его словам, уже работает более 350 центров массовой вакцинации и открылись почти все подготовленные пункты прививок. Выбрать ближайший пункт или центр вакцинации можно здесь.