«ДНР» откроет свой пункт пропуска «Еленовка» 2 августа: Правила пересечения на въезд и выезд

В понедельник, 2 августа, группировка «ДНР» разблокирует движение через свой пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Он находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Пересечь линию соприкосновения на въезд и выезд можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.



Для выезда с подконтрольных «ДНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».



При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью около 1900 рублей (730 гривен). При этом въезжающим рекомендуют позаботиться о наличии российских рублей, поскольку обменных пунктов на КПП «Еленовка» нет. Результаты теста можно получить в течение 15 минут.



В случае отрицательного результата нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.



Для въезжающих на подконтрольную украинской власти территорию пока действует отмена обязательной самоизоляции и обсервации, поскольку на территории Украины установлена «зеленая» карантинная зона. Также пока отменена обязательная установка мобильного приложения «Вдома» при пересечении КПВВ и не нужно проходить тестирование на коронавирус.

С 5 августа вступают в силу новые правила пересечения КПВВ, принятые из-за распространения «Дельта»-штамма коронавируса. Согласно постановлению правительства, возвращается необходимость обязательной сдачи экспресс-теста на антиген коронавируса при въезде через КПВВ в Донецкой и Луганской областях.



Делать экспресс-тест не нужно при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19.



При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена ВОЗ в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях.