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«Нафтогаз»: Украина не рассматривает возвращение к закупкам российского газа

31 июля 2021, 22:08

«Нафтогаз»: Украина не рассматривает возвращение к закупкам российского газа

Украина исключает возвращение к прямым закупкам российского газа. Об этом заявил глава правления «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода».

«Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать», – отметил Витренко.

По его словам, в Украине сейчас добывается примерно 20 млрд кубов газа в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов.

«Соответственно 10 млрд кубов мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую», – сказал Витренко.

Важно, подчеркивает глава правления «Нафтогаза», чтобы Украина добывала больше, чем используют все потребители.

«Потому что у нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно – для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное – это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ – это централизованное теплоснабжение», – пояснил Витренко.

Он добавил, что Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как источника энергии на биомассу и биогаз.

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