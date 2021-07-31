«Нафтогаз»: Украина не рассматривает возвращение к закупкам российского газа

Украина исключает возвращение к прямым закупкам российского газа. Об этом заявил глава правления «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода».



«Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать», – отметил Витренко.



По его словам, в Украине сейчас добывается примерно 20 млрд кубов газа в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов.



«Соответственно 10 млрд кубов мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую», – сказал Витренко.



Важно, подчеркивает глава правления «Нафтогаза», чтобы Украина добывала больше, чем используют все потребители.



«Потому что у нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно – для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное – это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ – это централизованное теплоснабжение», – пояснил Витренко.



Он добавил, что Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как источника энергии на биомассу и биогаз.