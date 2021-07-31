На Донбассе ранен украинский военный

В результате очередного обстрела боевиков на Донбассе один украинский военный получил осколочное ранение. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».



«Сегодня, 31 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности ОТГ "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение», – говорится в сообщении.



Раненому оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести.



О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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