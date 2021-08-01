В Украине за сутки выявили 484 заболевших коронавирусом

За субботу, 31 июля, в Украине выявили 484 новых случая заражения коронавирусом, что на 432 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 131 пациент, а 6 человек умерли.



Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 253 569 человек. Из них выздоровели 2 186 994 пациента, а 52 951 человек умерли.



Вчера провели 26 450 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.