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Пловец Михаил Романчук завоевал первое «серебро» для Украины на Олимпиаде в Токио

01 августа 2021, 09:15

Пловец Михаил Романчук завоевал первое «серебро» для Украины на Олимпиаде в Токио

Михаил Романчук – серебряный призер Олимпиады. Фото: НОК Украины Михаил Романчук – серебряный призер Олимпиады. Фото: НОК Украины

Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером Олимпиады в Токио, заняв второе место в финале на дистанции 1500 метров вольным стилем.

В финале украинец уступил американцу Роберту Финке, который был победителем и на 800-метровой дистанции вольным стилем.

Еще один украинский спортсмен – Сергей Фролов финишировал восьмым с результатом.

В итоге Романчук завоевал бронзовую и серебряную медали Олимпиады.

«Очень тяжелые соревнования, потому что необычный режим и организм к такому не привык. Могу сказать, что я доволен выступлением на Олимпиаде, завоевав "серебро" и "бронзу". Конечно, всегда хочется большего. Золото было близко, но мы не сдаемся. Будем двигаться дальше, работать как минимум до Парижа. Надеюсь, там я смогу показать еще лучший результат», – прокомментировал Михаил Романчук.

По его словам, он доволен этими двумя медалями, но будет стремиться завоевать «золото».

«Выполнил ли задание на Олимпиаду? Есть две медали. Я доволен этими медалями. Наконец-то я впервые за три года смог обогнать немца, но появился более молодой и быстрый американец. В следующем году в Японии будет чемпионат мира, и я постараюсь взять золотую медаль», – сказал пловец.

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