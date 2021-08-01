Пловец Михаил Романчук завоевал первое «серебро» для Украины на Олимпиаде в Токио

Михаил Романчук – серебряный призер Олимпиады. Фото: НОК Украины

Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером Олимпиады в Токио, заняв второе место в финале на дистанции 1500 метров вольным стилем.



В финале украинец уступил американцу Роберту Финке, который был победителем и на 800-метровой дистанции вольным стилем.



Еще один украинский спортсмен – Сергей Фролов финишировал восьмым с результатом.



В итоге Романчук завоевал бронзовую и серебряную медали Олимпиады.



«Очень тяжелые соревнования, потому что необычный режим и организм к такому не привык. Могу сказать, что я доволен выступлением на Олимпиаде, завоевав "серебро" и "бронзу". Конечно, всегда хочется большего. Золото было близко, но мы не сдаемся. Будем двигаться дальше, работать как минимум до Парижа. Надеюсь, там я смогу показать еще лучший результат», – прокомментировал Михаил Романчук.



По его словам, он доволен этими двумя медалями, но будет стремиться завоевать «золото».



«Выполнил ли задание на Олимпиаду? Есть две медали. Я доволен этими медалями. Наконец-то я впервые за три года смог обогнать немца, но появился более молодой и быстрый американец. В следующем году в Японии будет чемпионат мира, и я постараюсь взять золотую медаль», – сказал пловец.