В «ЛНР» заявили о 151 новом случае ковида за сутки и четырех смертях

За прошедшие сутки, 31 июля, в отдельных районах Луганской области выявили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом 72 ранее заболевших выздоровели, а 4 человека умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» признает 6 763 случая коронавируса. Из них 5 344 пациента выписали с выздоровлением, а 591 – умер от осложнений.



У властей Украины нет данных об эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях.



Ранее в «ЛНР» констатировали рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.