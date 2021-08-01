В Луганской области выявили 12 заболевших коронавирусом за сутки

На Луганщине за субботу, 31 июля, лабораторно подтверждено 12 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Новых летальных исходов от осложнений болезни не зафиксировано.



Коронавирус выявили у жителей Попасной – семь, Северодонецка – два, Лисичанска, Рубежного, Кременной – по одному.



За все время пандемии в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 164 человек. Из них выздоровели – 25 808 пациентов, умерли – 972 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 12,8 (при пороговом 60).



При этом заболеваемость коронавирусом в отдельных районах Луганской области, неподконтрольных украинской власти, по суточному показателю более чем в 12 раз превысила число заболевших на подконтрольной части Луганщины. Так, в «ЛНР» заявили, что за субботу, 31 июля, в ОРЛО выявили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом 4 человека умерли.

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