Днепр, Северский Донец и Днестр: В главных реках Украины нашли следы «ковидных» препаратов

В главных водных бассейнах Украины выявили остатки медицинских препаратов, которые применяются в лечении COVID-19. Но такая ситуация характерна и для других стран Европы. Об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев, передает «Дом».



Он сообщил, что недавно был проведен анализ проб из трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения Украины – Днепра, Днестра и Северского Донца.



«Проверяли воду на 3200 веществ – это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный список, и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 000 веществ – это просто предположение, что они могут быть или их не может быть. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть», – сказал Хорев.



В частности, экологи выяснили, что в украинских водах отмечается очень большое количество цинка.



«И сейчас мы изучаем – зависит ли это от сезона или нет. И уже есть предположение, что это вообще природное состояние, что воды Украины просто содержат повышенное содержание цинка. Потому что везде, где проводился скрининг – Северский Донец, Днепр, Днестр – во всех пробах превышение цинка. Вот такое наблюдение», – рассказал замминистра.



Кроме того, отметил представитель Минэкологии, выявлены пестициды, однако в количестве меньшем, чем ожидалось. Фиксируются и металлы, при этом в воде фактически нет ртути, хотя в европейских реках она присутствует, и там с этим активно борются. Еще одна очень большая проблема – наличие фосфатов, которые применяются при производстве моющих средств.



Также есть следы фармпрепаратов в воде. «Откуда берутся? Мы с вами принимаем какие-то таблетки, какие-то уколы и так далее, это все выводится из организма, и рано или поздно попадает в водный объект», – пояснил Хорев.



По его словам, последние тенденции состояния воды связаны с пандемией коронавируса.



«"Ковидных" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, как раз эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами пьем таблетки. Большое количество людей лечится, и соответственно, это все попадает туда», – рассказал замминистра.



Он добавил, что это происходит не только в Украине, в водах Европы наблюдается та же проблема.



«В Европе происходит то же самое... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты встречаются в воде – это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения… В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые», – отметил замминистра.



По его словам, скрининг трех главных водных бассейнов показал, что в сравнении со странами Европы в Украине не самая худшая ситуация.



«Бояться, на самом деле, пока нечего. Мы не можем сказать, что у нас состояние значительно хуже, чем у соседей в Европе – потому что нет еще глубинных исследований, мы их только начали. Исследования по водной рамочной директиве занимают 3 года. Оценивается достаточно большой спектр… Словаки, которые делали у нас скрининг, в принципе, остались довольны результатом. Они сказали, что, в принципе, ваши реки находятся в гораздо лучшем состоянии, чем все о них думают», – заключил Хорев.

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