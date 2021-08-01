На Донетчине коронавирусом заболели еще 14 человек

За субботу, 31 июля, в Донецкой области выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области диагноз COVID-19 подтвердили у 91 681 человека. Из них 88 661 пациент выздоровел, умерли – 2 391 человек.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от коронавируса получили 736 человек, вторую дозу – 388 человек. Всего за время вакцинальной кампании на Донетчине одну прививку от коронавируса сделали 128 891 человек, а 83 550 жителей области получили уже две дозы вакцины.

Читайте также: В Украине за сутки выявили 484 заболевших коронавирусом