«Наметился осторожный конструктив»: Арестович – о прогрессе в ТКГ

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится 26 августа, и два вопроса имеют перспективу прогресса. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».



Он уточнил, что заседаний ТКГ раньше 26 августа не будет, поскольку представители ОБСЕ находятся в плановых отпусках.



По его словам, повестка для обсуждения практически не изменилась.



«Гуманитарный блок, социально-экономический, вопросы безопасности, политический вопрос. Открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) [со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР"], одновременное освобождение удерживаемых лиц, продвижение по политическому треку, объяснение наших принципов примирения. А также допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сейчас идут серьезные переговоры, и произошел определенный сдвиг в этом отношении. Плюс вопрос участков разминирования, допуска ремонтных бригад к критическим объектам инфраструктуры на линии разграничения. То есть все, что мы решаем уже с октября прошлого года», – перечислил Арестович.







Он отметил, что сдвинуться с мертвой точки больше перспектив имеют два вопроса.



«Первый – допуск инспектора МАГАТЭ к ядерным объектам на временно оккупированных территориях. К нашему удивлению, россияне реально вступили в технические переговоры. Обговаривают вопросы технической имплементации визита инспектора МАГАТЭ. Эти визиты должны быть ежегодно. Они инспектируют два ядерных объекта, один в Луганске, другой в Донецке. И сначала дела обстояли так. "Допустите инспектора МАГАТЭ, чтобы мы могли провести инспекцию". Россияне в ответ – разговаривайте напрямую с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". МАГАТЭ им говорит: "Не понимаем ситуацию, когда Украина должна разговаривать с Украиной. Давайте как-то двигайтесь". И удивительным образом они вступили в конструктивные переговоры. Посмотрим, что будет», – рассказал спикер украинской делегации в ТКГ.



Второй вопрос, по которому возможны подвижки, – мониторинг экологической ситуации на оккупированных территориях.



«Там под эгидой ОБСЕ создана международная группа экспертов. Сейчас идет разговор о персональном кадровом составе, о лидере – международном эксперте, который возглавит эту группу. Она должна заниматься, в частности, вопросами подтопления шахт и перспективами экологических последствий, связанными с таким подтоплением. Здесь тоже определенный осторожный конструктив наметился», – добавил Арестович.