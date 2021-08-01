Боевики обстреляли украинских военных под Авдеевкой

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Возле Авдеевки боевики обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме того, на Луганщине НВФ запускали беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».



Боевых потерь в результате обстрелов среди украинских военных нет.



Обо всех фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.