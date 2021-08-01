Донбасс. Итоги недели 26 июля - 1 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 91 681 заболевших ковидом. Из них 88 661 человек выздоровел, а 2 373 — умерли. За неделю зафиксировано 357 заболевших и 20 летальных случаев.



Группировка «ДНР» признает 48 159 заболевших COVID-19: 40 293 человека выписаны, 3 610 — скончались. За неделю — 1 492 новых случая болезни и 82 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 27 164 случая коронавируса: 25 808 человек выздоровели, 972 — умерли. За неделю — 166 новых случаев болезни и пять летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 6 763 случая COVID-19: выписали 5 344 человека, 591 — умер. За неделю — 518 новых случаев болезни и 40 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе Президент



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече в Нормандском формате для дальнейшего урегулирования конфликта на Донбассе, но этот процесс зависит от России.



Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что будет представлять Украину во время заседаний ТКГ, если руководитель украинской делегации Леонид Кравчук не сможет это сделать по состоянию здоровья.



Политика



В Евросоюзе обеспокоены решением Москвы привлечь жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ, что нарушает суверенитет Украины и противоречит целям Минских договоренностей.



Законопроект о переходном периоде будет включать процедуру признания дипломов об образовании, выданных на неподконтрольных территориях. Также новый институт конволидации позволит признать административные статусы — факты рождения, смерти, брака и развода, которые произошли на оккупированных территориях. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроект этой осенью.



Украина выплатит задолженность по пенсиям жителям отдельных районов Донбасса только после деоккупации этих территорий и проведения верификации. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



Права человека



Так называемый суд группировки «ЛНР» приговорил жительницу Луганска к шести годам тюрьмы по обвинению в «госизмене».



В оккупированном Донецке двоих подростков задержали за выкрик «генералу ДНР».



Общество



Группировка «ЛНР» отменила действие комендантского часа с 1 августа до 1 октября в отдельных районах Луганской области за исключением районов, прилегающих к линии соприкосновения.



Международный комитет Красного Креста отправил жителям временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса более 75 тонн гуманитарной помощи - строительные материалы и товары медицинского назначения.



Вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинцы из оккупированных Крыма и Донбасса, которые получили российское гражданство, вряд ли будут лишены украинского, поскольку многие получили паспорта РФ под принуждением.



При въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ Донбасса и админграницы Крыма необходимо снова будет сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса.



Жители временно неподконтрольных украинской власти районов Луганщины теперь могут сделать бесплатную прививку от коронавируса непосредственно на КПВВ «Станица Луганская».



«Минздрав» группировки «ДНР» планирует начать с сентября текущего года повторную вакцинацию от COVID-19.



Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» была доставлена в Луганск вечером 28 июля. Количество полученных доз препарата в группировке «ЛНР» не называют.



Боевые действия



За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано двукратное сокращение потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, констатируют в украинской делегации в ТКГ.



Боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ на юге Донецкой области.



Дайджест ТВ-еженедельников



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