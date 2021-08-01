Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Донбасс. Итоги недели 26 июля - 1 августа

01 августа 2021, 23:50

Донбасс. Итоги недели 26 июля - 1 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 91 681 заболевших ковидом. Из них 88 661 человек выздоровел, а 2 373 — умерли. За неделю зафиксировано 357 заболевших и 20 летальных случаев.

Группировка «ДНР» признает 48 159 заболевших COVID-19: 40 293 человека выписаны, 3 610 — скончались. За неделю — 1 492 новых случая болезни и 82 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 27 164 случая коронавируса: 25 808 человек выздоровели, 972 — умерли. За неделю — 166 новых случаев болезни и пять летальных случаев.

Группировка «ЛНР» подтверждает 6 763 случая COVID-19: выписали 5 344 человека, 591 — умер. За неделю — 518 новых случаев болезни и 40 умерших.

Урегулирование конфликта на Донбассе Президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече в Нормандском формате для дальнейшего урегулирования конфликта на Донбассе, но этот процесс зависит от России.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что будет представлять Украину во время заседаний ТКГ, если руководитель украинской делегации Леонид Кравчук не сможет это сделать по состоянию здоровья.

Политика

В Евросоюзе обеспокоены решением Москвы привлечь жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ, что нарушает суверенитет Украины и противоречит целям Минских договоренностей.

Законопроект о переходном периоде будет включать процедуру признания дипломов об образовании, выданных на неподконтрольных территориях. Также новый институт конволидации позволит признать административные статусы — факты рождения, смерти, брака и развода, которые произошли на оккупированных территориях. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроект этой осенью.

Украина выплатит задолженность по пенсиям жителям отдельных районов Донбасса только после деоккупации этих территорий и проведения верификации. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Права человека

Так называемый суд группировки «ЛНР» приговорил жительницу Луганска к шести годам тюрьмы по обвинению в «госизмене».

В оккупированном Донецке двоих подростков задержали за выкрик «генералу ДНР».

Общество

Группировка «ЛНР» отменила действие комендантского часа с 1 августа до 1 октября в отдельных районах Луганской области за исключением районов, прилегающих к линии соприкосновения.

Международный комитет Красного Креста отправил жителям временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса более 75 тонн гуманитарной помощи - строительные материалы и товары медицинского назначения.

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинцы из оккупированных Крыма и Донбасса, которые получили российское гражданство, вряд ли будут лишены украинского, поскольку многие получили паспорта РФ под принуждением.

При въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ Донбасса и админграницы Крыма необходимо снова будет сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса.

Жители временно неподконтрольных украинской власти районов Луганщины теперь могут сделать бесплатную прививку от коронавируса непосредственно на КПВВ «Станица Луганская».

«Минздрав» группировки «ДНР» планирует начать с сентября текущего года повторную вакцинацию от COVID-19.

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» была доставлена в Луганск вечером 28 июля. Количество полученных доз препарата в группировке «ЛНР» не называют.

Боевые действия

За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано двукратное сокращение потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, констатируют в украинской делегации в ТКГ.

Боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ на юге Донецкой области.

Дайджест ТВ-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Когда Россия и Украина встретятся в международных судах и кто окажется на скамье подсудимых? // Как упростить получение украинских документов жителям ОРДЛО // Как школы, больницы и детские сады продолжают работать вблизи линии фронта, а люди надеяться на мир.

«Донбасс реалии»: Новое оружие для Украины от Великобритании // Перестановки украинских силовиков. Зеленский, Хомчак, Таран. Последствия ротации // В Донецке дорожают товары.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:50
Донбасс. Итоги недели 26 июля - 1 августа
21:40
На КПВВ вернули тесты. Когда Донецк получит украинские пенсии. Дайджест НД ►
11:19
В «ЛНР» заявили о 151 новом случае ковида за сутки и четырех смертях
10:58
Донецкий мобильный оператор рассказал, кому присваивают российские номера
21:50
Кремль начал новую войну против Украины. Теперь судебную ►
17:28
В ОБСЕ рассказали о подробностях взрыва в Донецке
11:56
«ДНР» сообщила о 319 новых случаях коронавируса. 11 пациентов умерли
10:31
«ЛНР» на два месяца отменила комендантский час
09:54
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июля
15:01
Ковид на неподконтрольной Донетчине: более 300 новых случаев
11:18
Новые правила пересечения КПВВ и границы начнут действовать с 5 августа
10:04
«ЛНР»: 117 заболевших и 8 умерших от ковида за сутки
09:12
В Донецке «полиция ДНР» задержала двоих подростков в троллейбусе за выкрик «генералу»
09:00
У абонентов донецкого мобильного оператора появляются виртуальные российские номера
все новости
23:50
Донбасс. Итоги недели 26 июля - 1 августа
21:40
На КПВВ вернули тесты. Когда Донецк получит украинские пенсии. Дайджест НД ►
17:56
Правозащитники промониторили, как работает закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию
17:18
Боевики обстреляли украинских военных под Авдеевкой
16:53
«Наметился осторожный конструктив»: Арестович – о прогрессе в ТКГ
16:32
Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины
15:59
На Луганщине в результате столкновения микроавтобуса с автомобилем пострадали 9 человек
15:42
Правозащитница рассказала, сколько жителей ОРДЛО были оштрафованы за выезд через Россию
14:47
На Донетчине коронавирусом заболели еще 14 человек
13:51
На фестиваль в Мариуполь с участием звезд приедут около 50 артистов
13:04
Днепр, Северский Донец и Днестр: В главных реках Украины нашли следы «ковидных» препаратов
11:46
В Луганской области выявили 12 заболевших коронавирусом за сутки
11:19
В «ЛНР» заявили о 151 новом случае ковида за сутки и четырех смертях
10:58
Донецкий мобильный оператор рассказал, кому присваивают российские номера
09:15
Пловец Михаил Романчук завоевал первое «серебро» для Украины на Олимпиаде в Токио
все новости
ВИДЕО
На КПВВ вернули тесты. Когда Донецк получит украинские пенсии. Дайджест НД ►
01 августа, 21:40
Кремль начал новую войну против Украины. Теперь судебную ►
31 июля, 21:50
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция