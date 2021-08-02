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265 случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

02 августа 2021, 08:14

265 случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 1 августа, в Украине выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом, что на 219 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 176 пациентов, а 4 человека умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 253 534 человека. Из них выздоровели 2 187 170 пациентов, а 52 955 человек умерли.

Вчера провели 17 047 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

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