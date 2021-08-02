За минувшие сутки боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

За прошедшие сутки, 1 августа, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, без потерь. С начала текущих суток понедельника нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



В частности, возле Авдеевки противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Катериновки — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Попасной — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Боевых потерь в результате обстрелов среди украинских военных нет.



«С начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сказано в сводке.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 30 июля 2021-го зафиксировала не менее 47 691 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 13 731 взрыв, 9 064 пролетевших неопределенных боеприпаса, 262 вспышки дульного пламени, 175 осветительных ракет, а также не менее 24 459 очередей и выстрелов).