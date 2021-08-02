Зеленский заявил, что в Крымской платформе поучаствуют минимум 29 стран

В первом саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, точно примут участие 29 стран. Однако это еще не полный перечень.



Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума «Украина 30» 2 августа.



«Инициативу Украины [по проведению саммита Крымской платформы] поддержали десятки международных партнеров. Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть его домой — в Украину», — подчеркнул он.



Зеленский уточнил, что участие в саммите уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и другие страны.



«В общей сложности на сегодня — 29 стран. Это большой, но не окончательный список всех стран, которые 23 августа подпишут декларацию о совместных договоренностях и совместных намерениях», — уточнил Зеленский.



Он добавил, что Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в случае, «когда будет поднимать в Крыму украинский флаг».