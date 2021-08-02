СБУ: Разоблачена схема хищения денег на лечебный корпус для участников АТО/ОСС

Служба безопасности Украины в Тернопольской области разоблачила чиновников строительной компании, которые при выполнении работ по реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО/ОСС завысили стоимость работ на 15,5%.



Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Тендер на выполнение работ был объявлен в 2017 году. Договорная стоимость работ составила почти 21 миллион гривен.



«В ходе выполнения заказа должностные лица компании, выигравшей тендер, подделывали акты выполненных работ. Дельцы вносили заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ», — рассказали в СБУ.



Такие действия привели к замораживанию строительства в 2019 году. Подчеркивается, что расхищена была 1/6 выделенных средств. По данным СБУ, государственный и местный бюджеты получили убытки в 3,3 миллиона гривен.



Злоупотребление руководства подрядной организации подтверждено судебно-технической, судебно-экономической, строительно-технической экспертизой.



Владельцу строительной компании сообщено о подозрении по ч.2, ч.3, ч.4, ч.5. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.