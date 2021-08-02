Боевики угрожали сбить беспилотник ОБСЕ

У Старомихайловки Донецкой области член вооруженных формирований угрожал сбить один из беспилотников миссии СММ ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



Патруль миссии прибыл 31 июля в 10:00 на блокпост у Старомихайловки, чтобы запустить беспилотник о полете которого сообщалось заранее.



Член вооруженных формирований поинтересовался у наблюдателей относительно их намерений, а затем сказал им, что ему не сообщали о разрешении на осуществление миссией полета. Члены патруля СММ попросили его проверить это у своего руководства.



«Примерно через 5 минут он снова подошел к патрулю и повторил, что ему неизвестно о запланированных в этом районе полетах, добавив, что, если СММ запустит БПЛА, летательный аппарат будет сбит. В 10:40 наблюдатели покинули этот район», — говорится в сообщении.



В 12:06 патруль ОБСЕ вернулся на тот же блокпост. Боевик сказал, что уже получил разрешение на проведение миссией полета БПЛА. Наблюдатели запустили летательный аппарат с места вблизи блокпоста, после чего они поехали без дальнейших инцидентов.