На Луганщине за воскресенье подтверждено шесть новых случаев ковида

За воскресенье, 1 августа, в Луганской области лабораторно подтверждили шесть новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Из них три случая зарегистрировано в Северодонецке, два в Рубежном, одно в Лисичанске.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 170 человек: выздоровели — 25 808, лечатся — 390, умерли 972 человека.



В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболели 1127 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1100.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 13,1 (при пороговом 60).

«Минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал 11 летальных случаев среди пациентов с ковидом. Всего по состоянию на 2 августа формирование признало 6 763 случаев инфекции COVID-19. Из них выписали 5 356 человека, 602 пациента скончались.