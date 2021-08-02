Пушилин исключил возвращение ОРДЛО под контроль Украины. Это нарушение «Минска»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин исключил вариант возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль Киева.



«Возвращение невозможно уже ни при каких обстоятельствах», — сказал он в интервью «РИА Новости».



Пушилин считает, что после событий Евромайдана в 2014 году «это уже даже не та Украина».



Однако такое заявление противоречит Минским соглашениям, о приверженности которым неоднократно заявляли власти России и поддерживаемые ею группировки «ДНР» и «ЛНР».



В Минских соглашения обозначены шаги и условия по возвращению ОРДЛО под контроль Украины.



Представители «Л-ДНР» неоднократно делали заявления, которые противоречат «Минску», но продолжают принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы в качестве приглушенных российской стороной участников.