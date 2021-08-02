В России украинца осудили на три года по обвинению в попытке вывезти компоненты к ЗРК

Суд в Республике Марий Эл (Россия) приговорил гражданина Украины к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима по обвинению в попытке вывезти компоненты к зенитно-ракетному комплексу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



Утверждается, что обвиняемый был задержан с поличным.



«В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины», — заявили в ФСБ.



Решением Йошкар-Олинского городского суда гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники).