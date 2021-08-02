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Лишил свободы гражданку Украины: «Судье ДНР» заочно объявили о подозрении

02 августа 2021, 16:26

Лишил свободы гражданку Украины: «Судье ДНР» заочно объявили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны так называемому судье группировки «ДНР», который незаконно лишил свободы гражданку Украины. Об этом сообщил Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

По данным следствия, в 2017 году 64-летний мужчина, приговорил гражданку к лишению свободы на пять лет и шесть месяцев по обвинению в хранении, перевозке и контрабанде взрывчатых веществ для совершения теракта.

«Во время незаконного следствия женщину силой заставили признаться в инкриминируемых преступлениях. Потерпевшая два года находилась в СИЗО, после чего была помещена в исправительную колонию», — отметили в полиции.

В конце 2017 года женщина в ходе обмена пленными вернулась на подконтрольную территорию, где смогла дать показания. Обмен состоялся на КПВВ «Майорское».

«Судье» заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

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