«Киев продолжит терять связи с Москвой» — глава МИД Украины Кулеба написал статью, в которой ответил Путину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью для издания Foreign Affairs (США). В ней он прошелся по тезисам российского президента Владимира Путина, которые он написал в своей статье об «историческом единстве россиян и украинцев». Также глава МИД описал свое видение геополитической ситуации вокруг Украины.



ПОСТСОВЕТСТКОЕ ПРОСТРАНСТВО



Дмитрий Кулеба предлагает избавиться от понятия «постсоветсткое пространство», которое используется для описания региона от Центральной Европы до Центральной Азии. Причина: страны после распада СССР пошли различным путем, имеют отличающиеся политические режимы, социальное положение и культуру. А использование этого термина поощряет политиков и общественность за пределами этого региона смотреть сквозь единую призму на все страны.



«Действительно, вскоре после 1991 года общая история определенное время еще объединяла страны, восставшие на руинах Союза. Однако в последующие десятилетия они двигались крайне различными траекториями, а общий опыт терял важность. Западным странам пора избавиться взгляда на регион как просто "постсоветское пространство"», — написал Кулеба.



По его словам, такой упрощенный подход служит в угоду «империалистическим намерениям» Кремля, а российский президент Владимир Путин не теряет возможности для продвижения пропагандистского нарратива про украинцев и россиян, как об одном народе.



«Владимир Путин стремится заново собрать страны бывшего Советского Союза и исправить то, что он называет "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". Но для миллионов людей этого региона распад СССР отнюдь не был катастрофой. Распад был освобождением», — отмечает глава МИД.



ИСТОРИЧЕСКАЯ ДУГА



После распада СССР страны, входившие в него, начали отдаляться от Москвы: кто-то быстрее, а кто-о медленнее. Беларусь решила остаться ближе к своему советскому прошлому, а страны Балтии и Варшавского договора интегрировались в ЕС и НАТО. В то же время, Украина и Грузия «остались за бортом» и позже терпели последствия вставшего на ноги российского империализма.



«В предыдущие два десятилетия, Владимир Путин пытался восстановить контроль Москвы над регионом, нарушая при этом международно признанные границы. Но Кремлю не удалось повернуть стрелки часов назад. Пытаясь согнуть дугу истории себе в угоду, Путин только укрепил силы, которые он пытается обуздать. Это стало особенно очевидным после вторжения России в Грузию в 2008 году, и уж точно - после нападения РФ на Украину в 2014 году», — пишет Кулеба.



По словам политика, Кремль давил на Украину еще задолго до 2014 года. Именно давление на экс-президента Виктора Януковича со стороны России повлекло отказ от проевропейского курса, что вызвало протесты в стране. После стрельбы на Майдане Янукович сбежал, а РФ вторглась в Крым и на Донбасс.



«Украинцы уже безвозвратно изменили траекторию страны и решили, что ни одно правительство Украины больше никогда даже не подумает относиться к своим гражданам так, как сегодня Москва и Минск "железной рукой" правят россиянами и белорусами. В этом году Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Миллионы молодых украинцев ни дня не жили в Советском Союзе. Многие из них уже воспитывают собственных детей. Идея "общего советского прошлого", которая уже теряет популярность среди старших поколений, не имеет для них почти никакой ценности», — отметил Дмитрий Кулеба.



ПРОТИВ СФЕР ВЛИЯНИЯ



Глава украиснкого МИД пишет, что Киев и дальше будет терять связи с Москвой, не зависимо от того, что об этом думает российский президент Владимир Путин. Также он добавил, что Европа и США должны разработать стратегию для всего региона бывшего СССР, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков. В случае с Украиной и Грузией — это продвижение в НАТО и ЕС.



Вместе со своим коллегой из Молдовы, министры иностранных дел Украины и Грузии учредили в этом году в Киеве «Ассоциированное трио». Это объединение трех государств декларирует цель членства в Европейском Союзе. Углубление взаимодействия с этой группой стран предоставляет Европе возможность укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и «накачать» дополнительные «экономические мышцы». Это также способствует администрации Джозефа Байдена в воплощении его цели поддержать трансатлантическое единство и укрепить восточную границу демократической Европы.



По мнению Дмитрия Кулебы, Запад должен обратить внимание также и на страны, которые традиционно Москва удерживала под контролем: Армения, Беларусь, Азербайджан.



«Россия до сих пор является сильной региональной силой. Но Минска на западе до Улан-Батора на востоке, Москва давно потеряла монополию на политическое влияние. Географическая близость к России не имеет ограничивать стратегии Вашингтона или Брюсселя по любой страны региона. В конце концов, какие беспокойство относительно общих границ не сдерживали Китай, углублял связи с рядом стран региона, которые исторически находились под контролем Москвы», — отмечает министр.



ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАД



По мнению главы МИД Кулебы, членство Украины в НАТО и ЕС не просто усилит прогресс, которого достигла Украина, оно поможет вновь объединить Запад. А как активный участник международной политики в Центральной и Восточной Европе и регионе Черного моря, Украина может принести значительную пользу для НАТО в вопросах региональной безопасности. Страна также жизненно важна для обеспечения энергетической независимости Европы.



«Учитывая колоссальный потенциал Украины в производстве водорода с применением солнечной и ветровой энергии, наше государство имеет все шансы сделать существенный вклад в "зеленый переход" Европы. Очень перспективны и другие секторы украинской экономики: от впечатляющих темпов диджитализации до мощного аграрного сектора, который способствует роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности», — отмечает Дмитрий Кулеба.



Министр отмечает, что главной проблемой Украины остается коррупция. Вместе с тем, с 2014 года проведено немало реформ, которые толкают страну к позитивной трансформации. Политику президента Владимира Зеленского он называет такой, что отвечает ожиданиям европейских и трансатлантических партнеров. Ранее Дмитрий Кулеба отмечал важность принятой внешнеполитической стратегии Украины, которую инициировал создать глава государства.



«В то же время, усилия Украины не будет достаточно для успеха без сильной поддержки со стороны ЕС, НАТО и их государств-членов. Наши шаги должны быть взаимными, а работа на достижение цели вступления Украины в обе организации должна быть общей. США и Европа должны признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада. Только тогда наши нынешние усилия не будут напрасными», — подытожил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Сайт Кремля 12 июля опубликовал статью президента России Владимира Путина под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой он утверждает, что Украина – это «детище советской эпохи», а в войне на Донбассе и аннексии Крыма якобы виноваты страны Запада.



На статью отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников и другие украинские политики. Общий мотив — в статье Путина много манипуляций, искажений истории, пропагандистских нарративов. А сам посыл оправдывает российскую агрессию против Украины и описывает империалистические намерения ее автора.



Самопровозглашенные власти в ОРДЛО внедрили статью Путина в учебную программу ВУЗов. В Россие ее внесли в список обязательной литературы для военнослужащих.