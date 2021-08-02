Прекратить огонь на Донбассе не получится, пока в Москве не будет желания остановить стрельбу — Резников

Договориться с Россией о полном прекращении огня и вернуться к режиму тишины, установленному год назад, пока что не получится. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Пока в Кремле нет решения, действительно ли они хотят завершить эту войну, уйти с территории Украины, вывести свои войска. Опять же, они продолжают рассказывать всему миру, что они якобы посредники, а не сторона конфликта. Напротив, они ищут любые способы затягивания прогресса в мирном урегулировании», — отметил Резников.



Кроме того, он напомнил, что еще 10 ноября 2020 года Украина договорилась об открытии новых КПВВ «Счастье» и «Золотое» на линии соприкосновения в Луганской области. Договоренность не была выполнена со стороны незаконных вооруженных формирований.



«Первая претензия, которую нам предъявила российская сторона и так называемые приглашенные ею, — это принятие в Украине постановления Верховной Рады о назначении плановой даты проведения местных выборов. Они решили, что это якобы выход Украины из Минских договоренностей [...] Гарантировать проведение безопасных выборов невозможно на оккупированных территориях», —резюмировал министр.



Вместе с тем группировки «ДНР» и «ЛНР», несмотря на достигнутое решение об их открытии на уровне переговоров в ТКГ, продолжают блокировать пропуск через КПВВ на Донбассе. Самопровозглашенные власти мотивируют свое решение эпидемической ситуацией в Украине. Со украинской стороны все пропускные пункты открыты.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе начал действовать с 27 июля 2020 года. Соответствующая договоренность в рамках ТКГ предусматривала, в том числе, запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп, на ведение снайперского огня.



Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



В ОБСЕ констатировали снижение почти на 80% количество обстрелов за год на Донбассе. За последние месяцы ситуация с безопасностью в зоне конфликта ухудшилась, констатировали в организации.