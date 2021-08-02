По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области обнаружили два новых случая ковида. За все время пандемии выявлено 91 683 человека с таким диагнозом. Из них 88 663 пациент выздоровел, а 2 391 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 6 новых случаев COVID-19. Всего — 27 170 заболевших: выздоровели — 25 808, умерли 972 человека.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 11 летальных случаев от COVID-19. О новых случаях заболеваниях не сообщается. Всего группировка «ЛНР» признает 6 763 случаев COVID-19: 5 356 человека, 602 пациента скончались.



Политика



Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов считает, что переговоры нужно снова проводить в очном формате: «Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе», — сказал он. Украинская делегация стремится сохранить текущий формат заседаний Трехсторонней контактной группы, однако окончательное решение еще не принято — вопрос будет рассмотрен до следующего заседания в августе.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин исключил вариант возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль Киева.



Общество



«Судье» при группировке «ДНР», который незаконно лишил свободы гражданку Украины, сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.



Группировка «ДНР» провела в Донецке митинг по случаю 91-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. Помимо ветеранов ВДВ и членов незаконных вооруженных формирований, к мероприятию привлекли подростков из «военно-патриотических клубов». В костюмах десантников они показали умение обращаться с оружием и навыки рукопашного боя.



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