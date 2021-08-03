В штабе ООС рассказали об обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

Вчера, 2 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, украинских военнослужащих обстреливали с позиций незаконных вооруженных формирований.



У Золотого-4 украинские позиции обстреляли из стрелкового оружия. В направлении Светлодарска зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Луганского стрельба велась из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.



С начала 3 августа боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь, – отметили в ООС.



В группировке «ДНР» в свою очередь заявили, что по их позициям стреляли пять раз – по горловскому, донецкому и мариупольскому направлениях.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 2 августа 2021-го зафиксировала не менее 47 796 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.