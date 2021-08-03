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В селе Донецкой области три недели не могут починить электросети после обстрела

03 августа 2021, 10:48

В селе Донецкой области три недели не могут починить электросети после обстрела

Около 40 мирных жителей села Тарамчук в Донецкой области три недели вынуждены жить без электроэнергии. Село обесточено с 13 июля, когда во время обстрела были повреждены трансформаторная подстанция и линии электропередач.

Как передает общественная организация «Пролиска», социальный работник ежедневно доставляет из соседнего села Степное около 30 литров питьевой воды и продукты пожилым и маломобильным жителям Тарамчука.

По его словам, в июле количество обращений увеличилось, так как холодильники не работают, и еда быстро портится.

«Вода для питья и приготовления еды — вся покупная. Та, что подается в Тарамчук два раза в неделю — очень плохого качества, а колодцы в селе все пересохли из-за жаркого лета, — говорит соцработник. — Еще просят зарядить мобильные телефоны. Беру телефоны и еду в село Степное и заряжаю их в магазинах, сельсовете. Никто не отказывает, все с пониманием относятся».

На данный момент бригада ремонтников не может приступить к работам по замене линии электропередач и ремонту трансформаторной подстанции — все еще согласован «зеленый коридор».

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Электроэнергия последствия обстрела
Места
Донецкая область Тарамчук

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