В селе Донецкой области три недели не могут починить электросети после обстрела

Около 40 мирных жителей села Тарамчук в Донецкой области три недели вынуждены жить без электроэнергии. Село обесточено с 13 июля, когда во время обстрела были повреждены трансформаторная подстанция и линии электропередач.



Как передает общественная организация «Пролиска», социальный работник ежедневно доставляет из соседнего села Степное около 30 литров питьевой воды и продукты пожилым и маломобильным жителям Тарамчука.



По его словам, в июле количество обращений увеличилось, так как холодильники не работают, и еда быстро портится.



«Вода для питья и приготовления еды — вся покупная. Та, что подается в Тарамчук два раза в неделю — очень плохого качества, а колодцы в селе все пересохли из-за жаркого лета, — говорит соцработник. — Еще просят зарядить мобильные телефоны. Беру телефоны и еду в село Степное и заряжаю их в магазинах, сельсовете. Никто не отказывает, все с пониманием относятся».



На данный момент бригада ремонтников не может приступить к работам по замене линии электропередач и ремонту трансформаторной подстанции — все еще согласован «зеленый коридор».