Ковид на Луганщине: 47 заболевших, 1 смерть

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждены 47 новых случаев COVID-19. Один человек – 47-летняя жительница Попаснянского района умерла от осложнений, вызванных вирусом. Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 217 случаях.



Выздоровели – 25 828 человек (20 за последние сутки), лечатся – 416 (90 – стационарно, 326 – амбулаторно). Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 973 человека.