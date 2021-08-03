Бывший «регионал» пришел на праздник ВДВ в Донецке в форме «ДНР»

Александр Бобков в Донецке, 2 августа 2021 года

Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Александр Бобков принял участие праздновании Дня воздушно-десантных войск, который отмечался в неподконтрольном Украине Донецке 2 августа. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.



Будучи ветераном ВДВ, Бобков пришел на мероприятие, которое проходило на набережной реки Кальмиус. На нем была современная камуфляжная форма с медалями. На руке у экс-нардепа виден шеврон «Донецкая народная республика». На голубом берете Бобкова, помимо советской красной звезды, также был флаг «ДНР».

Александр Бобков в Донецке. Скриншот из видео

Бобков также записал видеопоздравление. Ветеранов ВДВ в Украине он призвал «объединиться, чтобы поменять общественное мнение в нашей стране и повлиять на политические процессы». Он также использовал нарратив российской пропаганды о «братоубийственной войне» на Донбассе, призвав ее «прекратить». Россию экс-нардеп назвал «братским народом».

Кроме того, Бобков упомянул народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене. Медведчука он назвал одним из «здравых оппозиционеров, которые ничего не хотят, кроме добра и процветания нашей стране».

Основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский в 2016 году рассказывал, что Бобков формально числился командиром роты батальона боевиков «Пятнашка».



Александр Бобков находится под санкциями Украины.