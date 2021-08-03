«ДНР» сообщила о 353 новых заболевших ковидом и 25 умерших

За минувшие сутки, 2 августа, в отдельных районах Донецкой области коронавирусную инфекцию диагностировали у 353 человек. При этом 116 ранее заболевших выздоровели, а 25 человек умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 48 512 заболевших COVID-19. Из них 40 409 человек выписали, а 3 635 умерли. Продолжают лечение 4 468 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 178 заболевших пневмониями, з них было госпитализировано 121. Всего на лечении находится 1 741 пациент с пневмониями, из них 734 на кислородной поддержке (+56 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.