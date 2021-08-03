Чиновникам временно запретили ездить в зону конфликта на Донбассе. Разумков отменил визит

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный принял решение о временном запрете на посещение должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщается на странице Залужного в Facebook.



«Мною было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства», — говорится в сообщении.



Из-за этого решения спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был вынужден отменить свою поездку зону ООС.



В пресс-службе парламента отметили, что основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомление с оперативной ситуацией в зоне конфликта, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

27 июля президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного новым главнокомандующим Вооруженных сил.



Зеленский посетил Донецкую область 30 июля.