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У президента сказали, что следят за делом о смерти Шишова

03 августа 2021, 16:56

У президента сказали, что следят за делом о смерти Шишова

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ход расследования убийства гражданина Беларуси, главы общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова в Киеве.

«Мы (Офис президента, – ред.) тщательно следим за выводами полиции, президент, конечно же, держит это дело на контроле», – сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, кто должен заниматься расследованием смерти Шишова, пресс-секретарь отметил: «Точно не Офис президента должен определять посредственность».

Шишов исчез в понедельник в Киеве и был найден повешенным во вторник в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

«Белорусский дом в Украине» — некоммерческая организация, которая занимается помощью гражданам Беларуси, которые вынужденно переехали в Украину.

Как сообщается на страницах «Белорусского дома в Украине» в Instagram и Twitter, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.

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