Штаб ООС: Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли у поселков Золотое-4, Луганское, Водяное под Донецком и Водяное на Приазовье, а также в направлении Светлодарска.



Боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Кроме того, в Луганском зафиксирован пролет беспилотника НВФ «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Боевых потерь среди украинских военных нет.



Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

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