Ураган в Волновахе повалил деревья, сорвал крыши и повредил новопостроенный стадион

Последствия урагана в Волновахе. Фото: Волновахская ВГА

Во второй половине дня сегодня, 3 августа, в Волновахе Донецкой области прошел сильный ливень с ураганным ветром.



Как сообщили в Волновахской городской военно-гражданской администрации, вследствие непогоды оказалось повалено много деревьев, сорваны крыши, повреждены линии электропередач, останавливалось движение транспорта.

Сильный ветер повалил деревья. Фото: Волновахская ВГА

«Также из-за непогоды был поврежден построенный стадион "Народный", а именно повалены трибуны и поврежден забор», – говорится в сообщении.



Новый стадион «Народный» пострадал от бури. Фото: Волновахская ВГА

В Волновахской ВГА уверяют, что после обследования поврежденные элементы будут восстановлены или отремонтированы за счет подрядной организации в случае выявления брака.



Кроме того, в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Дрнецкой области сообщили, что в Волновахе бурей повреждены кровли двух частных жилых домов, повреждены 5 легковых автомобилей, подтоплено подвальное помещение детского сада № 8 и двор частного жилого дома.



Информация о погибших и пострадавших не поступала.



В городе идут работы по ликвидации последствий урагана.