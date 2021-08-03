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СБУ раскрыла две масштабные схемы финансирования «ЛНР»

03 августа 2021, 19:13

СБУ раскрыла две масштабные схемы финансирования «ЛНР»

Служба безопасности Украины разоблачила две схемы финансирования группировки «ЛНР», в результате которых уплачено десятки миллионов российских рублей «налогов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что начале 2015 года руководство захваченного боевиками предприятия пищевой промышленности переригистрировало его в органах группировки «ЛНР».

«С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы Украины. Предприятие заключило ряд "внешнеэкономических сделок" с предприятиями страны-агрессора, Республики Беларусь и самопровозглашенной "Республики Южная Осетия"», – рассказали в СБУ.

По данным следствия, только с октября 2016 года до июля 2019 года коммерсанты перечислили в так называемый «бюджет ЛНР» почти 18,7 млн российских рублей.

Также СБУ задокументировала факты материального обеспечения «силового блока» «ЛНР» частной фирмой из Луганска, которая по заказу поставляла автомобили для нужд группировки. Дельцы закупали на территории России транспортные средства, в том числе специализированную автотехнику для перевозки незаконно задержанных и осужденных в ОРЛО граждан Украины.

«Установлено, что спецтранспорт сообщники незаконно завозили с территории РФ в ОРЛО через пункты пропуска, которые временно находятся под контролем НВФ "ЛНР". Благодаря только одной сделке, злоумышленники "улучшили" материальное состояние НВФ "ЛНР" на общую сумму более 7 млн российских рублей», – отметили в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили четырем лицам, причастным к финансовой поддержке группировки «ЛНР», о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

В ближайшее время они будут объявлены в розыск.

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