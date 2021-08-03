Офис генпрокурора расследует участие более 250 наемников-иностранцев в боях на Донбассе

Офис генпрокурора расследует уголовные дела об участии более 250 иностранцев в боевых действиях против Украины на Донбассе. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в ходе визита в Чешскую Республику, передает пресс-служба ОГПУ.



Как сообщается, Венедиктова провела встречу в Брно с Генеральным прокурором Игорем Стрижем и директором Национального центра по борьбе с организованной преступностью Иржи Мазанеком. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в частности в расследовании преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины.



«Прокурорами Департамента надзора по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора было начато 97 уголовных производств. В дальнейшем они были объединены в 32 производства в отношении более 250 граждан 32 стран по фактам наемничества и участия в составе контролируемых РФ незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в боевых действиях против Украины», – рассказала Венедиктова.



Она отметила, что сейчас в одном из уголовных производств украинским следствием изучаются обстоятельства участия в вооруженном конфликте на востоке Украины 24 граждан или жителей Чешской Республики.



Генпрокурор подчеркнула, что Чехия – одна из немногих стран, которые осуждают собственных граждан за их участие в вооруженном конфликте на территории Украины.



«Знаковым является и тот факт, что приговоры выносятся именно за совершение терроризма в составе организованной преступной группировки. Доказывая факт привлечения Российской Федерацией к участию в боевых действиях на востоке Украины граждан других стран, мы демонстрируем всему миру, что страна-агрессор пренебрегает нормами международного права о запрете использования наемников и запрете нападать на другие государства», – заявила Ирина Венедиктова.



Генпрокурор добавила, что полученные чешскими коллегами доказательства могут быть использованы в Международном уголовном суде.



Представители чешской Генпрокуратуры отметили, что до настоящего времени в Чехии к уголовной ответственности по фактам террористической деятельности на востоке Украины привлечено 12 человек. Действия фигурантов квалифицированы как террористические атаки, участие в террористической группе, финансирование и пропаганда терроризма.