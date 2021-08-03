У Зеленского уверяют, что резкого повышения тарифов на электричество не будет

Новые тарифы на электроэнергию для населения станут известны ближе к концу месяца, но их резкого повышения не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге во вторник.



«От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще», – отметил он.



По словам Никифорова, это принципиальная позиция Владимира Зеленского.



Пресс-секретарь президента добавил, что согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.



«СНБО на это выделил определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, увидим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим», – сказал он.



Сергей Никифоров также отметил, что и Владимир Зеленский, и члены СНБО «пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке» и «любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства».