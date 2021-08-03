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В НАБУ заявили, что экс-судью Чауса задержали в больнице «Феофания»

03 августа 2021, 22:16

В НАБУ заявили, что экс-судью Чауса задержали в больнице «Феофания»

Задержание Николая Чауса детективами НАБУ. Фото: пресс-служба НАБУ Задержание Николая Чауса детективами НАБУ. Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в киевской больнице «Феофания» во вторник вечером. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

«Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании в среду, 4 августа, должен принять решение в отношении ходатайства.

«До того момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания», – добавили в НАБУ.

В пресс-службе уточнили, ссылаясь на тайну следствия, что в настоящее время больше никакой информации собщить не могут.

В августе 2016 года судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве, но его не задержали из-за судейского иммунитета. Верховная Рада дала согласие на арест Чауса, но тот успел сбежать.

Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове и попросил там политического убежища – ему отказали. Украина затребовала экстрадицию. 10 марта 2021 года Высшая судебная палата Молдовы отклонила ходатайство Николая Чауса о приостановлении действия постановления президента Молдовы от 12 октября 2017 года, в результате чего ему было отказано в политическом убежище до рассмотрения апелляции.

Юлиан Балан, адвокат Николая Чауса, сообщил, что его клиент был похищен в субботу, 3 апреля 2021 года, в Кишиневе, вооруженной группой людей.

Президент Молдовы Майя Санду после этого заявила, что исчезновение людей в ее стране недопустимо и призвала силовиков выяснить подробности инцидента.

После исчезновения Чаус записал видео, в котором утверждал, что его не похищали и пообещал в скором времени вернуться в Украину. Вместе с тем адвокат Чауса предположил, что его клиента заставили записать это видео.

Генпрокурор Молдовы по итогам расследования заявил, что к похищению Чауса причастны украинские «госструктуры». Спецслужбы Украины отрицают, что похищали экс-судью.

30 июля Николай Чаус, пропавший в апреле в Молдове, появился в селе Мазуровка Винницкой области. Экс-судья пришел в сельсовет и рассказал, что был похищен неизвестными людьми. Оттуда его увезли сотрудники СБУ. Детективы НАБУ пытались забрать Чауса и преследовали автомобиль СБУ, в котором его перевозили, однако их требования передать им подозреваемого во взяточничестве экс-судью были проигнорированы.

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