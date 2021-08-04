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Штаб рассказал о 9 новых нарушениях «режима тишины» на Донбассе

04 августа 2021, 08:58

Штаб рассказал о 9 новых нарушениях «режима тишины» на Донбассе

За прошедшие сутки, 3 августа, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что обстрелы позиций украинских военных зафиксированы в районе Золотого-4, Светлодарска, Луганского, Широкино, поселков Водяного на Приазовье и под Донецком.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.

А в районе Майорска НВФ осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Группировка «ДНР» подчеркивает, что ее позиции попали под обстрел в районе Пикуз (Коминтерново), Яковлевки, Саханки.

Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 2 августа 2021-го зафиксировала не менее 47 821 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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