Штаб рассказал о 9 новых нарушениях «режима тишины» на Донбассе

За прошедшие сутки, 3 августа, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что обстрелы позиций украинских военных зафиксированы в районе Золотого-4, Светлодарска, Луганского, Широкино, поселков Водяного на Приазовье и под Донецком.



Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



А в районе Майорска НВФ осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.



Группировка «ДНР» подчеркивает, что ее позиции попали под обстрел в районе Пикуз (Коминтерново), Яковлевки, Саханки.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 2 августа 2021-го зафиксировала не менее 47 821 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.