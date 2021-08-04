Коронавирус в Луганской области забрал жизни еще двух человек

В Луганской области за вторник, 3 августа, лабораторно подтверждены 43 новых случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.



Два человека умерли от осложнений, вызванных вирусом – 72-летняя жительница Северодонецка и 70-летняя жительница Старобельского района.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 260 случаях.



Выздоровели – 25 852 человека (24 за последние сутки), лечатся – 433 (82 – стационарно, 351 – амбулаторно). Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 975 человек.