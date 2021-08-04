Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал задержание мужчины, который угрожал подорвать боевую гранату в здании Кабинета министров.



Задержанным оказался ветеран Антитеррористической операции на Донбассе. Он сдался полиции после переговоров со своим товарищем — волонтером и депутатом Бучанского городского совета Василием Олексюком.



Глава МВД отметил, что далее с задержанным будут проведены следственные действия, в том числе назначено психиатрическую экспертизу.



«В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства», — написал Монастырский на своей странице в Facebook.



Министр подчеркнул, «что никто не имеет права нарушать закон, даже если он является ветераном и защитником Украины».