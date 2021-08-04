На выезде из ОРДО в Россию по-прежнему длинные очереди

У пропускного пункта «Успенка» на границе между Российской Федерацией и неподконтрольной частью Донцекой области по-прежнему автомобили выстраиваются в длинные очереди.



Очевидцы говорят, что с раннего утра в колонне на выезд из отдельных районов Донецкой области можно насчитать до 40 автомобилей. Подобная ситуация сложилась и сегодня, 4 августа. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.

Напомним, Государственная пограничная служба временно не контролирует участки украинско-российской границы там, где территорию контролируют незаконные вооруженные формирования.



Ранее похожие инциденты случались в других пунктах пропуска с Россией. Людей, которые ехали в Россию через пункт пропуска «Меловое» на Луганщине, российская сторона не пропускала больше суток.