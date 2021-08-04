Третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте «Покровское», умер в больнице

В больнице Краматорска умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте «Покровское». Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



«В ожоговом отделении Краматорской больницы №3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва на шахтоуправлении "Покровское"», – написал Волынец.



Он подчеркнул, что недооцененный государством шахтерский труд остается одним из самых опасных.

Взрыв на шахте ш/у «Покровское» в поселке Удачное Покровского района произошел 31 июля приблизительно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м. В результате взрыва пострадали 10 горняков.



Один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в больнице Покровска в день аварии. Второй пострадавший умер в больнице Краматорска 3 августа.



В связи с происшествием открыто уголовное производство с квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).



Ш/у «Покровское» (ранее – «Красноармейская-Западная № 1») – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B. V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», миноритарием которого группа стала в 2018 году.