Еще две олимпийские «бронзы» для Украины: в артистическом плавании и женской борьбе

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами Олимпиады в Токио в артистическом плавании.



Они стали третьими в дуэтных соревнованиях. «Серебро» завоевала китайская пара, а «золото» — представительницы Олимпийского комитета России.



Это первая в истории Украины олимпийская медаль в артистическом плавании.



Кроме того, бронзовую медаль завоевала украинская борчиха в весе до 62 килограммов Ирина Коляденко.



В бронзовом финале Олимпиады украинка была сильнее Анастасии Григорьевой из Латвии — 3:1.



Сегодня ранее золотую медаль для Украины завоевал борец в греко-римском стиле Жан Беленюк, а серебряную — Парвиз Насибов.



Теперь в медальном зачете у Украины одно «золото», два «серебра» и 8 «бронз» Олимпиады-2020.