Двух российских генералов подозревают в организации «иловайского котла»

Двум генерал-полковникам Вооруженных сил РФ сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.



Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Имена российских военнослужащих правоохранители не называют. Речь идет о событиях августа 2014 года, когда произошел «иловайский котел»: украинских военнослужащих убили во время их выхода из окружения по так называемому зеленому коридору, безопасность которого гарантировалась ВС РФ.



Кроме того, в 2014-15 годах, подозреваемые вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили ее территориальную целостность, отмечают украинские следователи.

«Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск. Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ», – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.



Ранее к уголовной ответственности за соучастие в организации расстрела украинских военнослужащих также привлечены первый замначальника Генштаба ВС РФ и начальник Главного оперативного управления – замначальника Генштаба ВС РФ.