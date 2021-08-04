Заместителю погибшего Шишова запретили въезжать в Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет въезда на территорию Украины гражданину Беларуси Родиону Батулину. Запрет вынесен 23 июля. Об этом сообщает «РБК-Украина», со ссылкой на пресс-службу СБУ.



Батулин является заместителем покойного главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова.



Решение было принято «на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины».



«Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», – сообщили в спецслужбе.



«Белорусский дом в Украине» в Telegram отмечает, что Батулин выехал из Украины на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами.



Узнав о смерти Шишова, Батулин решил вернуться обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы 4 августа, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным.



Батулин является соратником экс-командира разведроты полка «Азов» Сергея «Боцмана» Коротких.

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез на днях в Киеве, нашли повешенным в одном из столичных парков недалеко от места его проживания.