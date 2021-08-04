На школьников из многодетных семей выплатят по 2 тысячи гривен

Правительство приняло решение о выплате денежной помощи на детей из многодетных семей для их подготовки к школе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.



Он отметил, что в целом 145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты.



«По инициативе президента Владимира Зеленского правительство одобрило постановление о выплате по 2000 гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет. Эти выплаты помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи», – сообщил Шмыгаль.



По его словам, общий размер программы составит 290 миллионов гривен. Деньги должны быть выплачены уже в этом месяце.